Премьер Словении, в прошлом комик, прокомментировал кандидатство Зеленского

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Вторник, 16 апреля 2019, 15:35

Премьер-министр Словении, бывший комик Марьян Шарец, прокомментировал президентские выборы в Украине, на которых лидирует шоумен Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенское издание Delo.

"Я рад, что Словения - не единственная страна, которая идет по этому пути", - пошутил Шарец, общаясь с журналистами.

По его мнению, у актеров и комиков есть некоторые общие черты с политиками.

"Для игры в комедии нужно многое учитывать, много наблюдать, вы должны исследовать персонажей - и это нелегко", - пояснил он.

"В политике вы должны иметь мужество, выполнять и знать многое. Нужно быстро учиться", - добавил Шарец.

Нынешний премьер-министр Словении Марьян Шарец получил известность благодаря комическому образу словенского крестьянина Ивана Серпентиншека, который рассказывал о близких для рядовых словенцев проблемах и высмеивал действующих политиков.

Прежде чем стать премьером, Шареца дважды избирали мэром небольшого, с населением в 12 тысяч человек, города Камник.

В 2017 году Шарец вышел во второй тур президентских выборов и лишь немного уступил действующему главе государства Боруту Пахору. Уже через год его партия получила второе место на парламентских выборах, а сам он стал премьер-министром, самым молодым в истории страны.

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Темы: Зеленский выборы президента 2019


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