Росіянку, що "відпочивала" в зоні ЧАЕС, вигнали з України

Українські прикордонники затримали в Чорнобильській зоні громадянку Росії, яка разом з українцем займалася екстремальним туризмом.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

За його даними, прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно з поліцейськими виявили 16 квітня двох осіб, які незаконно проникли в зону відчуження.

"Порушниками виявились громадянка Росії та громадянин України 1990 та 1981 років народження. Потрапила пара на режимну територію в пішому порядку поза встановленими пунктами контролю з метою екстремального туризму та відпочинку", - розповідають у правоохоронному відомстві.

Там повідомили, що на затриманих складено адміністративні протоколи за порушення режиму радіаційної безпеки.

"Варто зазначити, що потрапила іноземна громадянка в нашу державу встановленим порядком через один з авіаційних пунктів пропуску. Наразі прийнято рішення про скорочення терміну її перебування та заборони в’їзду на територію України", - йдеться в прес-релізі.