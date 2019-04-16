"Отдыхавшую" в зоне ЧАЭС россиянку выгнали из Украины

Украинские пограничники задержали в Чернобыльской зоне гражданку России, которая вместе с украинцем занималась экстремальным туризмом.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По его данным, пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицейскими обнаружили 16 апреля двух человек, которые незаконно проникли в зону отчуждения.

"Нарушителями оказались гражданка России и гражданин Украины 1990 и 1981 года рождения. Попала пара на режимную территорию в пешем порядке вне установленных пунктов контроля с целью экстремального туризма и отдыха", - рассказывают в правоохранительном ведомстве.

Там сообщили, что на задержанных составлены административные протоколы за нарушение режима радиационной безопасности.

"Стоит отметить, что попала иностранная гражданка в нашу страну в установленном порядке через один из авиационных пунктов пропуска. Сейчас принято решение о сокращении срока ее пребывания и запрете въезда на территорию Украины", - говорится в пресс-релизе.