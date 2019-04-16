Російському МЗС направили ноту через провал зустрічі омбудсменів
Посольство України в Росії направило ноту Міністерству закордонних справ РФ щодо сприяння в проведенні зустрічі уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з її російською колегою Тетяною Москальковою.
Про це Денісова інформує у своєму Facebook 16 квітня.
Вона зазначає, що вкотре перебуваючи у Російській Федерації не змогла зустрітися з Москальковою, яка наразі перебуває у Нью-Йорку з офіційним візитом.
"Тому сьогодні Посольство України в РФ направило ноту до російського МЗС щодо сприяння в організації моєї зустрічі з Тетяною Москальковою та визначення строків такого візиту", – каже Денісова.
Вона запевняє, що готова приїхати ще раз до Москви, щоб зустрітися з російським омбудсменом та обговорити, у тому числі, дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених моряків, а також можливості обміну наших громадян.
"Сподіваюсь, що така дата буде офіційно визначена і ми все ж зустрінемось", – резюмує Денісова.
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