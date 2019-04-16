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Российскому МИДу направили ноту из-за провала встречи омбудсменов

Вторник, 16 апреля 2019, 16:52

Посольство Украины в России направило ноту Министерству иностранных дел РФ по содействию в проведении встречи уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой с ее российской коллегой Татьяной Москальковой.

Об этом Денисова информирует в своем Facebook 16 апреля.

Она отмечает, что в очередной раз находясь в Российской Федерации не смогла встретиться с Москальковой, которая сейчас находится в Нью-Йорке с официальным визитом.

"Поэтому сегодня Посольство Украины в РФ направило ноту в российский МИД по содействию в организации моей встречи с Татьяной Москальковой и определения сроков такого визита", – говорит Денисова.

Она уверяет, что готова приехать еще раз в Москву, чтобы встретиться с российским омбудсменом и обсудить, в том числе, соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных моряков, а также возможности обмена наших граждан.

"Надеюсь, что такая дата будет официально определена и мы все-таки встретимся", - резюмирует Денисова.

Украинская правда
Темы: Росcияправа человека
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