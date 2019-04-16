Вища рада правосуддя обрала нового голову

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Вівторок, 16 квітня 2019, 17:20

Вища рада правосуддя обрала новим головою Володимира Говоруху.

Про це у вівторок повідомляє офіційний сайт ради.

"На засіданні Вищої ради правосуддя 16 квітня 2019 року член Вищої ради правосуддя Андрій Бойко запропонував на посаду голови Вищої ради правосуддя кандидатуру члена Вищої ради правосуддя Володимира Говорухи", - сказано у повідомленні.

За результатами таємного голосування за кандидатуру Говорухи проголосувало 17 членів ВРП, що становить більше половини від конституційного складу ради.

Суддя Київського апеляційного суду Володимир Говоруха 6 березня 2018 року був обраний членом Вищої ради правосуддя.

 
Фото: Володимир Говоруха

Як повідомляє видання Sud.ua, колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк 16 квітня звернувся із заявою, в якому попросив припинити його повноваження як голови ВСП.

Нагадаємо:

  • У травні 2017 року Вища рада правосуддя повторно обрала головою Ігоря Бенедисюка.
  • 17 березня 2017 року між активістами та головою ВРП Бенедисюком стався конфлікт, він застосував зброю. За цим фактом відкрито 2 провадження.
  • Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заявив, що напад групи невідомих осіб на нього 17 березня стався через його професійну діяльність та діяльність ВРП, а саме звільнення судді Інни Отрош та відсторонення судді Артура Ємельянова.

Українська правда

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Теми: суд влада


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