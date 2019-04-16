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Высший совет правосудия избрал нового главу

Вторник, 16 апреля 2019, 17:20

Высший совет правосудия избрал новым председателем Владимира Говоруху.

Об этом во вторник сообщает официальный сайт совета.

"На заседании Высшего совета правосудия 16 апреля 2019 года член Высшего совета правосудия Андрей Бойко предложил на должность председателя Высшего совета правосудия кандидатуру члена Высшего совета правосудия Владимира Говорухи", - говорится в сообщении.

По результатам тайного голосования за кандидатуру Говорухи проголосовало 17 членов ВСП, что составляет более половины от конституционного состава совета.

Судья Киевского апелляционного суда Владимир Говоруха 6 марта 2018 года был избран членом Высшего совета правосудия.

 
Фото: Владимир Говоруха

Как сообщает издание Sud.ua, бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк 16 апреля обратился с заявлением, в котором попросил прекратить его полномочия как главы ВСП.

Напомним:

  • В мае 2017 года Высший совет правосудия повторно избрал председателем Игоря Бенедисюка.
  • 17 марта 2017 года между активистами и председателем ВСП Бенедисюком произошел конфликт, он применил оружие. По этому факту было возбуждено 2 производства.
  • Бенедисюк заявил, что нападение группы неизвестных лиц на него 17 марта произошло из-за его профессиональной деятельности и деятельности ВСП, а именно освобождения судьи Инны Отрош и отстранения судьи Артура Емельянова.

Украинская правда
Темы: судвласть
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