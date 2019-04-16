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За тиждень у Гаазі може пройти зустріч Україна-РФ щодо позову до "морського" суду ООН

Вівторок, 16 квітня 2019, 18:08

Наступного тижня у Гаазі можуть відбутися консультації між Україною та Росією в рамках позову України до Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських суден та полонених моряків.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка має у розпорядженні дані про позов.

"Ми запропонували росіянам провести консультації в Гаазі наступного вівторка, але факт проведення чи непроведення вже впливає на процесуальні дії", - повідомила у коментарі "ЄвроПравді" заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Нагадаємо, у вівторок Україна подала позов проти Росії щодо порушення нею Конвенції ООН з морського правата ініціює процедуру, здатну звільнити полонених росіянами українських моряків.

Формально йдеться про два процеси. У більшому позові, для якого буде створений арбітраж, Україна вимагатиме від РФ фінансову компенсацію за арешт військових кораблів. А ще до початку арбітражного розгляду Україна проситиме трибунал ухвалити швидке рішення про тимчасові заходи.

У МЗС підкреслили, що Україна повідомила Росію про початок обов’язкового арбітражного провадження відповідно до Конвенції ООН з морського права після "кількох місяців зусиль, спрямованих на забезпечення звільнення своїх військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів".

"Ми використали всі дипломатичні засоби впливу і одночасно готували всі матеріали, викладені у нашому позові", - додала Олена Зеркаль.

У МЗС розраховують на ухвалення рішення трибуналу про негайне звільнення і повернення до України українських моряків і кораблів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНсудРосія
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