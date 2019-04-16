Через неделю в Гааге может пройти встреча Украина-РФ по иску в "морской" суд ООН

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Вторник, 16 апреля 2019, 18:08

На следующей неделе в Гааге могут состояться консультации между Украиной и Россией в рамках иска Украины в Международный трибунал ООН по освобождению украинских судов и пленных моряков.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая располагает данными об иске.

"Мы предложили россиянам провести консультации в Гааге в следующий вторник, но факт проведения или непроведения уже влияет на процессуальные действия", - сообщила в комментарии ЕвроПравде заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Напомним, во вторник Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, способную освободить пленных украинских моряков.

Формально речь идет о двух процессах. В большем иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ финансовую компенсацию за арест военных кораблей. А еще до начала арбитражного разбирательства Украина будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах.

В МИД подчеркнули, что Украина уведомила Россию о начале обязательного арбитражного производства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву после "нескольких месяцев усилий, направленных на обеспечение освобождения своих военно-морских судов и 24 членов их экипажей".

"Мы использовали все дипломатические средства воздействия и одновременно готовили все материалы, изложенные в нашем иске", - добавила Елена Зеркаль.

В МИД рассчитывают на принятие решения трибунала о немедленном освобождении и возвращении в Украину украинских моряков и кораблей.

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Темы: ООН суд Росcия


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