Після 1-го туру виборів побільшало охочих змінити місце голосування – ЦВК

Кількість українців, які хочуть тимчасово змінити місце голосування, вже збільшилася майже на 10 тисяч у порівнянні з 1-м туром виборів президента.

Про це пише у Facebook голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

"Фактично, з 7 по 15 квітня, своїм правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 325 604 українця", - повідомляє вона.

За словами очільниці ЦВК, найбільшу кількість заявок подали мешканці Донецької і Луганської областей – 58 968 і 29 784 відповідно.

"Якщо порівнювати з цим процесом напередодні голосування 31 березня, то наразі кількість громадян, які скористалися своїм правом зміни, виросла на 9 879", - зазначає Сліпачук.

Вона розповіла, що відділи ведення Державного реєстру виборців почали прийом заяв одразу після оголошення ЦВК результатів голосування 31 березня.

Голова комісії поскаржилася, що перед Державним реєстром виборців стоїть "дуже важке завдання – за неймовірно короткий термін оформити всі заяви українців про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси напередодні повторного голосування 21 квітня".

За її словами, відділи ведення Державного реєстру виборців вже розпочали друк уточнених списків виборців та передачу їх дільничним виборчим комісіям.

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