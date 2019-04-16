После 1-го тура стало больше желающих сменить место голосования – ЦИК

Количество украинцев, которые хотят временно сменить место голосования, уже увеличилась почти на 10 тысяч по сравнению с 1-м туром выборов президента.

Об этом пишет в Facebook председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Фактически, с 7 по 15 апреля, своим правом временно сменить место голосования воспользовались 325 604 украинца", - сообщает она.

По словам руководителя ЦИКа, наибольшее количество заявок подали жители Донецкой и Луганской областей - 58 968 и 29 784 соответственно.

"Если сравнивать с этим процессом накануне голосования 31 марта, то сейчас количество граждан, которые воспользовались своим правом смены, выросло на 9 879", - отмечает Слипачук.

Она рассказала, что отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием заявок сразу после объявления ЦИКом результатов голосования 31 марта.

Председатель комиссии пожаловалась, что перед Государственным реестром избирателей стоит "очень трудная задача - за невероятно короткий срок оформить заявки украинцев о временной смене места голосования без изменения избирательного адреса накануне повторного голосования 21 апреля".

По ее словам, отделы ведения Государственного реестра избирателей уже начали печать уточненные списки избирателей и передачу их в участковые избирательные комиссии.

Напомним: