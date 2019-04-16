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Посадовця "Київобленерго" викрили на хабарі у 87 тисяч гривень

Вівторок, 16 квітня 2019, 19:21

Співробітники Служби безпеки викрили на хабарі керівника одного з регіональних підрозділів ПАТ "Київобленерго".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець спільно з керівником приватної компанії, що займається електромонтажними роботами, вимагали гроші від громадян, зокрема підприємців. За різні суми неправомірної вигоди зловмисники обіцяли представникам комерційних структур прискорити процес підписання договорів на постачання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ заявили, що задокументували вимагання посадовцем та його спільником 87 тисяч гривень від приватного підприємця.

Правоохоронці затримали обох фігурантів справи в одному з міст Київської області після отримання всієї суми хабара та передачі підписаного договору.

У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.

 
СБУ
 
СБУ

Українська правда

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Теми: хабарСБУ
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