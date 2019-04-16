Чиновника "Киевоблэнерго" разоблачили на взятке в 87 тысяч гривен
Сотрудники Службы безопасности разоблачили на взятке руководителя одного из региональных подразделений ПАО "Киевоблэнерго".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с руководителем частной компании, занимающейся электромонтажными работами, требовали деньги от граждан, в частности предпринимателей. За различные суммы неправомерной выгоды злоумышленники обещали представителям коммерческих структур ускорить процесс подписания договоров на поставку электроэнергии", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ заявили, что задокументировали вымогательство должностным лицом и его сообщником 87 тысяч гривен от частного предпринимателя.
Правоохранители задержали обоих фигурантов дела в одном из городов Киевской области после получения всей суммы взятки и передачи подписанного договора.
В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.
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