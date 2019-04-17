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На трасі Одеса – Київ озброєні люди напали на поліцейський пост

Середа, 17 квітня 2019, 01:54

Погром зі стріляниною вчинили невідомі особи біля посту поліції, розташованого на трасі Одеса-Київ біля села Дачне. Постраждали 5 осіб.

Про це пише Думська.

Як повідомила в Фейсбуці активістка Олеся Голодок, група людей в масках напала на співробітників "Укртрансбезпеки".

"Невідомі в масках зайшли на пост з боку села. Розстріляли інспекторів і громадських діячів "Український Транспортний Союз". Добивали людей палицями. Трощили і розстрілювали машини. Весь цей час інспектори патрульної поліції Одеської області спокійно спостерігали і зовсім не втручалися. Бандити на очах поліцейських спокійно залишили місце злочину", - повідомила Голодок.

За даними очевидців, розстріляли інспекторів, які не пропустили вантажівки з перевищеною вагою. Напад стався в той час, коли в селі вимкнули електрику.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, в результаті нападу поранено п'ять осіб. Один хлопець - у важкому стані. Крім того, пошкоджено п'ять автомобілів.

Радник начальника ГУНП Руслан Форостяк поки не може підтвердити інформацію про ранених- можливо, дані з лікарень надійдуть пізніше.

Що стосується нападу, то, за його словами, біля поста одна група активістів напала на іншу.

"Є свідчення, що застосовувалася травматична зброя і біти як з боку нападників, так і з боку тих активістів, що там працювали. Можливо, конкуренти, розберемося. Зухвалість дійсно вражає. Все відбувалося практично на КП ... Сподіваюся ті, хто це влаштував пошкодують і понесуть адекватне покарання. Дії правоохоронців, які були поруч з місцем події, і нібито не втручалися, також будуть проаналізовані", - запевнив він.

Однак очевидці стверджують, що бачили гільзи від вогнепальної зброї, які  зникли після появи на місці подій інспектора патрульної поліції.

Голодок зазначила, що цей поліцейський раніше перешкоджав роботі співробітників Укртрансбезпеки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьнападполіція
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