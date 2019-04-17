На трассе Одесса – Киев вооруженные люди напали на полицейский пост

Погром со стрельбой совершили неизвестные лица возле поста полиции, расположенного на трассе Одесса-Киев возле села Дачное. Пострадали 5 человек.

Об этом пишет Думская.

Как сообщила в Фейсбуке активистка Олеся Голодок, группа людей в масках напала на сотрудников "Укртрансбезопасности".

"Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села. Расстреляли инспекторов и общественных деятелей "Украинский Транспортный Союз". Добивали людей палками. Крушили и расстреливали машины. Все это время инспекторы патрульной полиции Одесской области спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались. Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления", — сообщила Голодок.

По данным очевидцев, расстреляли инспекторов, которые не пропустили грузовики с перевесом. Нападение произошло в то время, когда в селе выключили электричество.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, в результате нападения ранены пять человек. Один парень — в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждено пять автомобилей.

Советник начальника ГУНП Руслан Форостяк пока не может подтвердить информацию о раненых- возможно, данные из больниц поступят позже.

Что касается нападения, то, по его словам, возле поста одна группа активистов напала на другую.

"Есть свидетельства, что применялась травматическое оружие и биты как со стороны нападавших, так и со стороны тех активистов, что там работали. Возможно, конкуренты, разберемся. Дерзость действительно поражает. Все происходило практически на КП…Надеюсь те, кто это устроил пожалеют и понесут адекватное наказание. Действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия, и якобы не вмешивались, также будут проанализирован", - заверил он.

Однако очевидцы утверждают, что видели гильзы от огнестрельного оружия, которые исчезли после появления на месте событий инспектора патрульной полиции.

Голодок отметила, что этот полицейский ранее препятствовал работе сотрудников Укртрансбезопасности.