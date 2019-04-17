На трассе Одесса – Киев вооруженные люди напали на полицейский пост

Погром со стрельбой совершили неизвестные лица возле поста полиции, расположенного на трассе Одесса-Киев возле села Дачное. Пострадали 5 человек.

Об этом пишет Думская.

Как сообщила в Фейсбуке активистка Олеся Голодок, группа людей в масках напала на сотрудников "Укртрансбезопасности".

"Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села. Расстреляли инспекторов и общественных деятелей "Украинский Транспортный Союз". Добивали людей палками. Крушили и расстреливали машины. Все это время инспекторы патрульной полиции Одесской области спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались. Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления", — сообщила Голодок.

По данным очевидцев, расстреляли инспекторов, которые не пропустили грузовики с перевесом. Нападение произошло в то время, когда в селе выключили электричество.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, в результате нападения ранены пять человек. Один парень — в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждено пять автомобилей.

Советник начальника ГУНП Руслан Форостяк пока не может подтвердить информацию о раненых- возможно, данные из больниц поступят позже.

Что касается нападения, то, по его словам, возле поста одна группа активистов напала на другую.

"Есть свидетельства, что применялась травматическое оружие и биты как со стороны нападавших, так и со стороны тех активистов, что там работали. Возможно, конкуренты, разберемся. Дерзость действительно поражает. Все происходило практически на КП…Надеюсь те, кто это устроил пожалеют и понесут адекватное наказание. Действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия, и якобы не вмешивались, также будут проанализирован", - заверил он.