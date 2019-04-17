Макрон хоче відновити Нотр-Дам за 5 років

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що постраждалий в результаті пожежі собор Нотр-Дам можна відновить протягом п'яти років.

Про це Макрон заявив в телевізійному зверненні до громадян, пише Le Figaro.

"Те, що ми бачили, це здатність мобілізуватися, об'єднуватися, щоб перемагати. За свою історію ми побудували міста, порти, церкви. Багато згоріли, були знищені. Щоразу ми їх перебудовували. Пожежа в Нотр-Дамі нагадує нам, що наша історія ніколи не зупиняється. У нас завжди будуть проблеми, які потрібно подолати. Те, що ми вважаємо незламним, також може бути зруйнованим", - сказав він.

"Ми - народ творців і нам багато чого треба відновити. Ми відновимо Нотр-Дам ще красивіше. Я хочу, щоб це було зроблено за п'ять років", - заявив президент Франції.

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