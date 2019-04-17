Макрон хоче відновити Нотр-Дам за 5 років
Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що постраждалий в результаті пожежі собор Нотр-Дам можна відновить протягом п'яти років.
Про це Макрон заявив в телевізійному зверненні до громадян, пише Le Figaro.
"Те, що ми бачили, це здатність мобілізуватися, об'єднуватися, щоб перемагати. За свою історію ми побудували міста, порти, церкви. Багато згоріли, були знищені. Щоразу ми їх перебудовували. Пожежа в Нотр-Дамі нагадує нам, що наша історія ніколи не зупиняється. У нас завжди будуть проблеми, які потрібно подолати. Те, що ми вважаємо незламним, також може бути зруйнованим", - сказав він.
"Ми - народ творців і нам багато чого треба відновити. Ми відновимо Нотр-Дам ще красивіше. Я хочу, щоб це було зроблено за п'ять років", - заявив президент Франції.
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Нагадаємо:
- Ввечері 15 квітня у Соборі Паризької Богоматері, який реставрували, сталася велика пожежа. Причина її поки невідома. Згоріли риштування й дах, обвалився шпиль.
- Пожежу повністю загасили. Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі.
- Із собору вдалосяврятувати частину святинь, зокрема терновий вінець Ісуса Христа і туніку святого Людовіка.
- Паризький прокурор Ремі Хейц заявив, що у правоохоронців немає свідчень підпалу в Соборі Паризької Богоматері і що вони працюють над припущенням, що пожежа виникла випадково.
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