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Макрон хочет восстановить Нотр-Дам за 5 лет

Среда, 17 апреля 2019, 04:57

Президент Франции Эммманюэль Макрон уверен, что пострадавший в результате пожара собор Нотр-Дам можно восстановить в течение пяти лет.

Об этом Макрон заявил в телевизионном обращении к гражданам, пишет Le Figaro.

"То, что мы видели, это способность мобилизоваться, объединяться, чтобы побеждать. За свою историю мы построили города, порты, церкви. Многие сгорели, были уничтожены. Каждый раз мы их перестраивали. Пожар в Нотр-Даме напоминает нам, что наша история никогда не останавливается. У нас всегда будут проблемы, которые нужно преодолеть. То, что мы считаем неразрушимым, также может быть разрушено", - сказал он.

"Мы - народ созидателей и нам многое предстоит восстановить. Мы восстановим Нотр-Дам еще красивее. Я хочу, чтобы это было сделано за пять лет", - заявил президент Франции.

Читайте также: "Мы восстановим Нотр-Дам": как горел Собор Парижской Богоматери и что удалось сохранить".

Напомним:

  • Вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери, который реставрировали, произошел крупный пожар. Причина его пока неизвестна. Сгорели леса и крыша, обрушился шпиль.
  • Пожар полностью потушен. Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни.
  • Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.
  • Парижский прокурор Реми Хейц заявил, что у правоохранителей нет свидетельств поджога в Соборе Парижской Богоматери и они работают над предположением, что пожар возник случайно.

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