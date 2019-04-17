Макрон хочет восстановить Нотр-Дам за 5 лет

Президент Франции Эммманюэль Макрон уверен, что пострадавший в результате пожара собор Нотр-Дам можно восстановить в течение пяти лет.

Об этом Макрон заявил в телевизионном обращении к гражданам, пишет Le Figaro.

"То, что мы видели, это способность мобилизоваться, объединяться, чтобы побеждать. За свою историю мы построили города, порты, церкви. Многие сгорели, были уничтожены. Каждый раз мы их перестраивали. Пожар в Нотр-Даме напоминает нам, что наша история никогда не останавливается. У нас всегда будут проблемы, которые нужно преодолеть. То, что мы считаем неразрушимым, также может быть разрушено", - сказал он.

"Мы - народ созидателей и нам многое предстоит восстановить. Мы восстановим Нотр-Дам еще красивее. Я хочу, чтобы это было сделано за пять лет", - заявил президент Франции.

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Напомним: