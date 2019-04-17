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Коболєв: РФ не змінить позицію щодо транзиту газу через Україну після виборів

Середа, 17 квітня 2019, 07:54

Результати виборів президента України не вплинуть на позицію Росії щодо транзиту газу через Україну.

Таку точку зору висловив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю ТСН.

Він припустив, що тристоронні переговори між Україною, ЄС і РФ про договір про транзит газу через Україну швидше за все пройдуть на початку травня.

"Думаю, їм є про що з нами поговорити. У них важка ситуація з "Північним потоком-2", їм треба думати про те, як транспортувати газ після 2019 року, у них точно є інтерес. Чи будуть вони готові вести переговори до остаточного оголошення результатів? Думаю що ні. Але як тільки будуть зрозумілі результати виборів, вони погодяться на переговори", - вважає Коболєв.

При цьому він прогнозує, що після виборів, якщо президент зміниться, риторика росіян залишиться незмінною.

"Мій досвід такий, що риторика росіян, як правило, не змінюється. У них є свій інтерес, вони хочуть протиснути нас на свою позицію, яка нам часто невигідна, незалежно від того, хто перебуває в кріслі президента, прем'єра чи спікера парламенту", - сказав він.

На його думку, Росія може влаштувати нову газову кризу, щоб переконати Європу в необхідності добудувати "Північний потік-2".

"Те, що "Північний потік-2" не запрацює 1 січня наступного року, це очевидно, до цього готові вже всі. Для росіян це, напевно, навіть можливість. І вони, за моїм прогнозом, намагаються скористатися тим фактом, що "Північного потоку-2" немає, і можуть влаштувати чергову газова кризу, це дуже в їхньому стилі", - сказав Коболєв.

Глава правління НАК "Нафтогаз України" допускає, що російська сторона з цією метою може повністю зупинити транзит через Україну.

"Так, я вважаю, що цей сценарій найбільш вірогідний, якщо до того часу не буде підписаний договір. Росіяни роблять все можливе, щоб договору не було, саме щоб шантажувати Європу. Газова криза - це їх стандартний хід в подібних ситуаціях", - заявив Коболєв.

"Тому так важливо, щоб Україна, як держава, максимально підготувалася до цієї зими, щоб ми створили додаткові запаси газу. І якщо криза станеться, щоб ми до цього були готові", - додав він.

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Теми: НафтогазГазпромгазова кризаЄС
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