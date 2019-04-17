Коболев: РФ не изменит позицию по транзиту газа через Украину после выборов

Результаты выборов президента Украины не повлияют на позицию России в отношении транзита газа через Украину.

Такую точку зрения высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью ТСН.

Он предположил, что трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и РФ о договоре о транзите газа через Украину скорее всего пройдут в начале мая.

"Думаю, им есть о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с "Северным потоком-2", им надо думать о том, как транспортировать газ после 2019 года, у них точно есть интерес. Будут ли они готовы вести переговоры до окончательного оглашения результатов? Думаю, что нет. Но как только будут понятны результаты выборов, они согласятся на переговоры", - считает Коболев.

При этом он прогнозирует, что после выборов, если президент поменяется, риторика россиян останется прежней.

"Мой опыт таков, что риторика россиян, как правило, не меняется. У них есть свой интерес, они хотят продавить нас на свою позицию, которая нам часто невыгодна, вне зависимости от того, кто находится в кресле президента, премьера или спикера парламента", - сказал он.

По его мнению, Россия может устроить новый газовый кризис, чтобы убедить Европу в необходимости достроить "Северный поток-2".

"То, что "Северный поток-2" не заработает 1 января следующего года, это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что "Северного потока-2" нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле", - сказал Коболев.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" допускает, что российская сторона с этой целью может полностью остановить транзит через Украину.

"Да, я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис – это их стандартный ход в подобных ситуациях", - заявил Коболев.

"Поэтому так важно, чтобы Украина, как государство, максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа. И если кризис произойдет, чтобы мы к этому были готовы", - добавил он.

Напомним: