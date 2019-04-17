Кремль після виборів роздаватиме в ОРДЛО російські паспорти – РосЗМІ

Президент Росії Володимир Путін збирається підписати указ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителями окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Про це повідомили джерела в держструктурах РФ російському виданню "Коммерсант".

Відзначається, що питання вже повністю опрацьоване і для його остаточного рішення потрібен лише відповідний указ президента Росії.

За словами одного з джерел, після виборів в Україні Путін підпише відповідний указ.

Зокрема, керівник думського комітету у справах СНД Леонід Калашников підтвердив виданню, що "такий указ може бути підписаний відразу після виборів".

"Якщо тільки не виникне якась політична доцільність подивитися, як новий український президент, якщо він там з'явиться, що-небудь зробить або не зробить плані врегулювання ситуації на сході України", - додав Калашников.

За словами джерела іншого російського ЗМІ РБК, очікується, що жителі "ДНР" і "ЛНР" зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання в Росії більше п'яти років.

Джерело також повідомило, що основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.

Дума в кінці 2018 року прийняла закон, який дозволяє президенту РФ визначати категорії іноземців, які можуть отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою.

За інформацією "Комерсанта", в російських регіонах, що межують з окупованими українськими областями, підготовлена ​​вся інфраструктура для прийому громадян.

Зокрема, в березні Ростовську область відвідували високопоставлені чиновники МВС Росії - 16 березня вони відкривали в Ростові-на-Дону нову будівлю управління з питань міграції.

Відповідні приготування були зроблені і в містах Шахти, і Новошахтинськ.

У РФ станом на 1 січня 2019 року нарахували 2,28 млн осіб на окупованій території Донецької області і 1,45 - в Луганській області.