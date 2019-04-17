Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через сильні заморозки в Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки

Середа, 17 квітня 2019, 11:37

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в кількох областях і про загрозу сходження лавин у Карпатах, через що може бути помаранчевий і навіть червоний рівень небезпеки.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що за даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0-5° ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Також повідомляється, що 17 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень) та опади.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНСпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ДСНС
ДСНС розповіла про свою роботу за 500 днів війни
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: