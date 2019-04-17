Через сильні заморозки в Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки

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Середа, 17 квітня 2019, 11:37

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в кількох областях і про загрозу сходження лавин у Карпатах, через що може бути помаранчевий і навіть червоний рівень небезпеки.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що за даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0-5° ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Також повідомляється, що 17 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень) та опади.

Українська правда

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Теми: ДСНС погода


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