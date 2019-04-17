Из-за сильных заморозков в Украине объявили оранжевый уровень опасности

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Среда, 17 апреля 2019, 11:37

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках в нескольких областях и об угрозе схода лавин в Карпатах, из-за чего может быть оранжевый и даже красный уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, 19 апреля и в Львовской областях прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый) в восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый).

Также сообщается, что 17 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень) и осадки.

Украинская правда

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Темы: ГСЧС погода


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