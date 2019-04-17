ЗСУ шукають строковика, який зник з місця служби і забрав зброю

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Середа, 17 квітня 2019, 13:11

Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади Артем Григоренко 16 квітня самовільно залишив місце несення служби разом зі зброєю і зник, його шукає Нацполіція і Збройні сили.

Про це 17 квітня повідомила прес-служба 14 окремої механізованої бригади.

"Ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив місце несення служби військовослужбовець строкової служби військової частини Григоренко Артем Станіславович", - зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що Григоренка на військову службу призвали в листопаді 2018 року військовим комісаріатом Миколаївської області.

Молодик проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.

 
Артем Григоренко
FB 14 ОМБ

З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді.

Відзначається, що командування військової частини вживає заходи для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.

Наразі ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Нацполіції. 

Українська правда

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Теми: Збройні сили Україна зброя


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