ЗСУ шукають строковика, який зник з місця служби і забрав зброю

Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади Артем Григоренко 16 квітня самовільно залишив місце несення служби разом зі зброєю і зник, його шукає Нацполіція і Збройні сили.

Про це 17 квітня повідомила прес-служба 14 окремої механізованої бригади.

"Ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив місце несення служби військовослужбовець строкової служби військової частини Григоренко Артем Станіславович", - зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що Григоренка на військову службу призвали в листопаді 2018 року військовим комісаріатом Миколаївської області.

Молодик проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.

Артем Григоренко FB 14 ОМБ

З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді.

Відзначається, що командування військової частини вживає заходи для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.

Наразі ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Нацполіції.