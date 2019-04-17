ВСУ ищут срочника, который скрылся с места службы и забрал оружие

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Среда, 17 апреля 2019, 13:11

Военнослужащий 14 отдельной механизированной бригады Артем Григоренко 16 апреля самовольно покинул место несения службы вместе с оружием и исчез, его ищет Нацполиция и вооруженные силы.

Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба 14 отдельной механизированной бригады.

"Вечером 16 апреля вместе с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Григоренко на военную службу призвали в ноябре 2018 года военным комиссариатом Николаевской области.

Молодой человек живет в селе Новомарьевка Братского района Николаевской области.

 
Артем Григоренко
FB 14 ОМБ

С января 2019 года он проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде.

Отмечается, что командование воинской части принимает меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего.

Сейчас ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Нацполиции.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силы Украина оружие


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