ВСУ ищут срочника, который скрылся с места службы и забрал оружие

Военнослужащий 14 отдельной механизированной бригады Артем Григоренко 16 апреля самовольно покинул место несения службы вместе с оружием и исчез, его ищет Нацполиция и вооруженные силы.

Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба 14 отдельной механизированной бригады.

"Вечером 16 апреля вместе с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Григоренко на военную службу призвали в ноябре 2018 года военным комиссариатом Николаевской области.

Молодой человек живет в селе Новомарьевка Братского района Николаевской области.

Артем Григоренко FB 14 ОМБ

С января 2019 года он проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде.

Отмечается, что командование воинской части принимает меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего.

Сейчас ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Нацполиции.

