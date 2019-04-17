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У Польщі вже понад 185 тис. українців мають посвідки на проживання

Середа, 17 квітня 2019, 13:59

У першому кварталі 2019 року число іноземців з дійсними посвідками на проживання у Польщі збільшилося на 11 тисяч осіб.

Про це повідомив речник Управління з питань іноземців Якуб Дудзяк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

За даними Управління, у першому кварталі цього року найбільше зростання кількості дозволів на перебування стосувалося, у першу чергу, громадян: України – збільшення на 7,6 тис. до 186,5 тис. осіб, Білорусі – на 1,3 тис. до 21,5 тис. осіб, Грузії – на 0,5 тис. до 3,4 тис. осіб, Індії – на 0,3 тис. до 9,1 тис. осіб, а також Непалу – на 0,2 тис. до 1,8 тис. осіб.

На початку квітня цього року дійсні посвідки на перебування у Польщі мало 383 тис. іноземців. За даними на 1 січня 2019 року і 2018 року це число становило відповідно 372 тис. і 325 тис. осіб.

Зазначено, що найбільше прибуло дозволів на тимчасове перебування (збільшення на 7,8 тис.), а також на постійне перебування (збільшення на 2,3 тис. осіб). Більшість іноземців має дозволи на тимчасове перебування, пов’язане з роботою. Торік це була підстава для розгляду 73% справ. 

За даними Управління, найпопулярнішими регіонами серед іноземців із дійсними дозволами на проживання у Польщі є воєводства: Мазовєцьке – 114 тис. осіб, Малопольське – 38 тис. осіб, Нижньосілезьке – 31 тис. осіб та Великопольське – 30 тис. осіб.

Ці дані не враховують іноземців, які перебувають у Польщі тимчасово, наприклад на підставі віз.

Водночас Управління з питань іноземців реєструє зменшення числа клопотань про надання міжнародного захисту. У першому кварталі цього року міжнародного захисту у Польщі попросило 960 іноземців, з них 580 - уперше. Це на приблизно 8 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше міжнародний захист у Польщі просили громадяни Росії - 570 осіб, України – 130 осіб і Таджикистану – 36 тис. осіб.

Цьогоріч рішення про надання міжнародного захисту отримало 96 іноземців. Це були, в основному, громадяни: Росії – 39 осіб, України – 9 осіб і Таджикистану – 9 осіб. Негативні рішення були видані 515 людям.

Європейська правда

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Теми: ПольщаукраїнціЄвропа
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