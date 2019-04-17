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В Польше уже более 185 тыс. граждан Украины имеют вид на жительство

Среда, 17 апреля 2019, 13:59

В первом квартале 2019 года число иностранцев с действительными видами на жительство в Польше увеличилось на 11 тыс. человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По данным Управления, в первом квартале этого года наибольший рост количества разрешений на пребывание касалось, в первую очередь, граждан Украины - увеличение на 7,6 тыс., до 186,5 тыс. человек, Беларуси - на 1,3 тыс., до 21 5 тыс. человек, Грузии - на 0,5 тыс., до 3,4 тыс. человек, Индии - на 0,3 тыс., до 9,1 тыс. человек, а также Непала - на 0,2 тыс., до 1 8 тыс. человек.

В начале апреля этого года действительный вид на жительство в Польше был у 383 тыс. иностранцев. По данным на 1 января 2019 и 2018 года это число составляло 372 тыс. и 325 тыс. человек соответственно.

Отмечено, что больше всего прибавилось разрешений на временное пребывание (увеличение на 7,8 тыс.), а также на постоянное пребывание (увеличение на 2,3 тыс. человек). Большинство иностранцев имеют разрешения на временное пребывание, связанное с работой. В прошлом году это было основание для рассмотрения 73% дел.

По данным Управления, самыми популярными регионами среди иностранцев с действительными разрешениями на проживание в Польше были такие воеводства: Мазовецкое - 114 тыс. человек, Малопольское - 38 тыс. человек, Нижнесилезское - 31 тыс. человек и Великопольское - 30 тыс. человек.

Эти данные не учитывают иностранцев, находящихся в Польше временно, например на основании виз.

Европейская правда

Темы: ПольшаукраинцыЕвропа
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