Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антициклон Katharina витисне дощі з України

Середа, 17 квітня 2019, 14:00

У четвер в Україні потепліє до 15 градусів тепла, антициклон Katharina посуне дощі з території країни, однак на Одещині та західних областях ймовірні опади.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко.

"18 квітня, антициклон Katharina посуне дощі геть з України. Хіба трохи зачепиться вологість за Одещину та пройдуть подекуди опади в західних областях", - написала Діденко.

Синоптик відзначила, що температура повітря вдень становитиме +11+15 градусів.

У Києві у четвер без опадів та близько +12+14 градусів.

Діденко зазначила, що надалі у столиці є ймовірність періодичних дощів, але буде помірно тепло.

 
погода у четвер

Український "Інтерфакс" з посиланням Укргідрометцентр повідомляє, що 18 квітня очікується зростання атмосферного тиску і припинення опадів в більшості областей країни, крім Прикарпаття і півдня.

Зокрема, у південних областях та на Прикарпатті прогнозується дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, в більшості північних та центральних областей на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 18-20°; в східних, Чернігівській та Сумській областях вночі сильні заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 7-12° тепла", - йдеться в повідомлені.

 
FB Діденко

У п’ятницю в Україні в північних регіонах, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями прогнозується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-східний і північний, 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, 19 квітня температура вночі 1-6° тепла, в більшості північних та центральних регіонах у Запорізькій і Херсонській областях заморозки на поверхні грунту 0-5°, в східних областях і Сумській області очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3 °; вдень в Україні 10-15° тепла, на Закарпатті до 20°.

 
погода у п'ятницю

У Києві 19 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

"Українська правда" в Threads

Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
погода
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
В Україну йдуть зливи і грози
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: