Антициклон Katharina витисне дощі з України

У четвер в Україні потепліє до 15 градусів тепла, антициклон Katharina посуне дощі з території країни, однак на Одещині та західних областях ймовірні опади.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко.

"18 квітня, антициклон Katharina посуне дощі геть з України. Хіба трохи зачепиться вологість за Одещину та пройдуть подекуди опади в західних областях", - написала Діденко.

Синоптик відзначила, що температура повітря вдень становитиме +11+15 градусів.

У Києві у четвер без опадів та близько +12+14 градусів.

Діденко зазначила, що надалі у столиці є ймовірність періодичних дощів, але буде помірно тепло.

погода у четвер

Український "Інтерфакс" з посиланням Укргідрометцентр повідомляє, що 18 квітня очікується зростання атмосферного тиску і припинення опадів в більшості областей країни, крім Прикарпаття і півдня.

Зокрема, у південних областях та на Прикарпатті прогнозується дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, в більшості північних та центральних областей на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 18-20°; в східних, Чернігівській та Сумській областях вночі сильні заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 7-12° тепла", - йдеться в повідомлені.

FB Діденко

У п’ятницю в Україні в північних регіонах, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями прогнозується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-східний і північний, 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, 19 квітня температура вночі 1-6° тепла, в більшості північних та центральних регіонах у Запорізькій і Херсонській областях заморозки на поверхні грунту 0-5°, в східних областях і Сумській області очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3 °; вдень в Україні 10-15° тепла, на Закарпатті до 20°.

погода у п'ятницю

У Києві 19 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.