Антициклон Katharina вытеснит дожди с Украины

В четверг в Украине потеплеет до 15 градусов тепла, антициклон Katharina подвинет дожди с территории страны, однако в Одесской и западных областях все еще вероятны осадки.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"18 апреля, антициклон Katharina подвинет дожди вон из Украины. Разве немного зацепится влажность за Одесскую область, и пройдут местами осадки в западных областях", - написала Диденко.

Синоптик отметила, что температура воздуха днем ​​составит +11+15 градусов.

В Киеве в четверг без осадков и около +12+14 градусов.

Диденко отметила, что в дальнейшем в столице есть вероятность периодических дождей, но будет умеренно тепло.

погода в четверг

Украинский "Интерфакс" со ссылкой Укргидрометцентр сообщает, что 18 апреля ожидается рост атмосферного давления и прекращение осадков в большинстве областей страны, кроме Прикарпатья и юга.

В частности, в южных областях и на Прикарпатье прогнозируется дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6 ° тепла, в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем ​​11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°, в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем ​​7-12° тепла", - говорится в сообщении.

FB Диденко

В пятницу в Украине в северных регионах, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях местами прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с.

По данным Укргидрометцентра, 19 апреля температура ночью 1-6° тепла, в большинстве северных и центральных регионах Запорожской и Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и Сумской области ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.

погода в пятницу

В Киеве 19 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​11-13°.