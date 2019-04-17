Дебати 2019: у Порошенка озвучили, про що досі дискутують із ЗеКомандою
Команда чинного глави держави Петра Порошенка пропонує збільшити час для дебатів та розмістити прибічників двох кандидатів у президенти у різних секторах стадіону в цілях безпеки.
Про це розповів на брифінгу 17 квітня речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, відповідаючи на запитання журналістів.
"Нам видається, що години замало, бо питань у кандидатів один до одного накопичилося, напевно, багато. Тому можливо, варто було б трохи розширити проміжок часу з 60 до хоча б до 90 хвилин", – сказав Медведєв.
"Ми сподіваємося, що наш опонент зможе витримати такий інтелектуальний марафон, і "тримати удар", адже часу підготуватися до дебатів було більш ніж достатньо", – додав він.
За словами Медведєва, інша позиція штабу Порошенка стосується сцени.
"На наше переконання, сцени взагалі не має бути. Сцена – це позиція нашого опонента. Але сцена асоціюється з концертом, а з нашої точки зору, дебати – це не концерт і не шоу Йдеться про серйозні речі, про загрози, які нависли над країною", – пояснює речник штабу.
За його словами мова йде про "загрозу перегляду стратегічного курсу на НАТО і ЄС, про, можливо, повну зміну позиції держави в питаннях помісної церкви, про кардинальні зміни в гуманітарній і мовній політиці, про незрозумілий "мирний план", який може вилитись у капітуляцію перед Путіним".
"Сцени зайві, але тут ми не можемо приймати одноосібне рішення", – зазначив Медведєв.
Команда Порошенка наголошує на необхідності розвести прибічників двох кандидатів по різних секторах в цілях безпеки.
"Розсадка має бути, очевидно, в різних секторах стадіону. Ми розуміємо, якщо є напружена атмосфера під час футбольних матчів, нескладно спрогнозувати, що така велика кількість людей, а очевидно, що на дебати прийдуть активні прибічники обох кандидатів… Питання безпеки є ключовим", – сказав Медведєв.
За його словами, також важливим є те, щоб у фанзоні не було змішаного натовпу: це створює додаткові ризики.
"Але це вже не повноваження виборчих штабів.. Ми очікуємо включення у процес Національної гвардії і Національної поліції", – додав Медведєв.
На запитання, скільки прихильників Порошенка очікує штаб побачити на стадіоні, Медведєв відповів:
"Багато. У нас немає жодних сумнівів, що наша половина буде заповнена. Проблем з явкою глядачів явно не буде".
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