Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дебати 2019: у Порошенка озвучили, про що досі дискутують із ЗеКомандою

Середа, 17 квітня 2019, 15:15
Дебати 2019: у Порошенка озвучили, про що досі дискутують із ЗеКомандою

Команда чинного глави держави Петра Порошенка пропонує збільшити час для дебатів та розмістити прибічників двох кандидатів у президенти у різних секторах стадіону в цілях безпеки.

Про це розповів на брифінгу 17 квітня речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, відповідаючи на запитання журналістів.

"Нам видається, що години замало, бо питань у кандидатів один до одного накопичилося, напевно, багато. Тому можливо, варто було б трохи розширити проміжок часу з 60 до хоча б до 90 хвилин", – сказав Медведєв.

"Ми сподіваємося, що наш опонент зможе витримати такий інтелектуальний марафон, і "тримати удар", адже часу підготуватися до дебатів було більш ніж достатньо", – додав він.

За словами Медведєва, інша позиція штабу Порошенка стосується сцени.

"На наше переконання, сцени взагалі не має бути. Сцена – це позиція нашого опонента. Але сцена асоціюється з концертом, а з нашої точки зору, дебати – це не концерт і не шоу Йдеться про серйозні речі, про загрози, які нависли над країною", – пояснює речник штабу.

За його словами мова йде про "загрозу перегляду стратегічного курсу на НАТО і ЄС, про, можливо, повну зміну позиції держави в питаннях помісної церкви, про кардинальні зміни в гуманітарній і мовній політиці, про незрозумілий "мирний план", який може вилитись у капітуляцію перед Путіним".

"Сцени зайві, але тут ми не можемо приймати одноосібне рішення", – зазначив Медведєв.

Команда Порошенка наголошує на необхідності розвести прибічників двох кандидатів по різних секторах в цілях безпеки.

"Розсадка має бути, очевидно, в різних секторах стадіону. Ми розуміємо, якщо є напружена атмосфера під час футбольних матчів, нескладно спрогнозувати, що така велика кількість людей, а очевидно, що на дебати прийдуть активні прибічники обох кандидатів… Питання безпеки є ключовим", – сказав Медведєв.

За його словами, також важливим є те, щоб у фанзоні не було змішаного натовпу: це створює додаткові ризики.

"Але це вже не повноваження виборчих штабів.. Ми очікуємо включення у процес Національної гвардії і Національної поліції", – додав Медведєв.

На запитання, скільки прихильників Порошенка очікує штаб побачити на стадіоні, Медведєв відповів:

"Багато. У нас немає жодних сумнівів, що наша половина буде заповнена. Проблем з явкою глядачів явно не буде".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: