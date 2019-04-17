Дебаты 2019: у Порошенко озвучили, о чем дискутируют с ЗеКомандой

Команда действующего главы государства Петра Порошенко предлагает увеличить время для дебатов и разместить сторонников двух кандидатов в президенты в различных секторах стадиона в целях безопасности.

Об этом рассказал на брифинге 17 апреля представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, отвечая на вопросы журналистов.

"Нам кажется, что времени мало, потому вопросов у кандидатов друг к другу накопилось, наверное, много. Поэтому возможно, стоило бы немного расширить промежуток времени с 60 до хотя бы до 90 минут ", - сказал Медведев.

"Мы надеемся, что наш оппонент сможет выдержать такой интеллектуальный марафон, и "держать удар", ведь времени подготовиться к дебатам было более чем достаточно", - добавил он.

По словам Медведева, другая позиция штаба Порошенко касается сцены.

"По нашему убеждению, сцены вообще не должно быть. Сцена – это позиция нашего оппонента. Но сцена ассоциируется с концертом, а с нашей точки зрения, дебаты - это не концерт и не шоу. Речь идет о серьезных вещах, об угрозах, которые нависли над страной", – объясняет представитель штаба.

По его словам речь идет об "угрозе просмотра стратегического курса на НАТО и ЕС, о, возможно, полном изменении позиции государства в вопросах поместной церкви, о кардинальных изменениях в гуманитарной и языковой политике, о непонятном "мирном плане", который может вылиться в капитуляцию перед Путиным".

"Сцены – лишние, но здесь мы не можем принимать единоличное решение", - отметил Медведев.

Команда Порошенко подчеркивает также необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам в целях безопасности.

"Рассадка должно быть, очевидно, в различных секторах стадиона. Мы понимаем, если есть напряженная атмосфера во время футбольных матчей, несложно спрогнозировать, что такое большое количество людей, а очевидно, что на дебаты придут активные сторонники обоих кандидатов... Вопрос безопасности является ключевым", - сказал Медведев.

По его словам, также важно, чтобы в фанзоне не было смешанной толпы: это создает дополнительные риски.

"Но это уже не полномочия избирательных штабов .. Мы ожидаем включения в процесс Национальной гвардии и Национальной полиции", - добавил Медведев.

На вопрос, сколько сторонников Порошенко ожидает штаб увидеть на стадионе, Медведев ответил:

"Много. У нас нет никаких сомнений, что наша половина будет заполнена. Проблем с явкой зрителей явно не будет".