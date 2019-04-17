Порошенко: У разі перемоги Зеленського можуть повернути "повноваження Януковича"

Президент України Петро Порошенко заявив, що у разі перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, можуть бути реалізовані плани узурпації влади.

Про це він сказав під час дискусії з представниками громадських організацій в середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо в планах іншого кандидата, опонента буде повернення до Конституції 1996 року, як робив уже один з їхніх попередників, я думаю, що це буде узурпація влади, і ці плани також існують", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що виборці повинні розуміти свою відповідальність за президентські вибори 21 квітня.

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