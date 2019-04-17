Порошенко: В случае победы Зеленского могут вернуть "полномочия Януковича"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского, могут быть реализованы планы узурпации власти.

Об этом он сказал во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Если в планах другого кандидата, оппонента будет возвращение к Конституции 1996 года, как делал уже один из их предшественников, я думаю, что это будет узурпация власти, и эти планы также существуют", - сказал Порошенко.

Он отметил, что избиратели должны понимать свою ответственность за президентские выборы 21 апреля.

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Напомним: