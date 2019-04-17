Посеред Харкова в окропі ледь не потонула "Mazda" з водієм і пасажиром

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Середа, 17 квітня 2019, 16:59

У Київському районі Харкова стався прорив труби з гарячою водою, у результаті чого затопило проїжджу частину разом з автівкою "Mazda 626" з водієм і пасажиром.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Зазначається, що 17 квітня на номер "112" надійшло повідомлення про те, що на вул. Матюшенка Київського району міста Харкова стався прорив труби з гарячою водою.

 
фото ДСНС
 
фото ДСНС

"В результаті аварії ділянка проїжджої частини була затопленою. Наполовину у воді опинилась одна автівка "Mazda 626". Водій та пасажир перелізли на дах автомобіля та потребували допомоги", - сказано у повідомленні.

 
фото ДСНС

За даними ДСНС, на місце виїхала рятувальна служба і звільнила чоловіків із ""гарячої пастки" та за допомогою тросу відбуксирували автівку у безпечне місце.

Наразі комунальними службами міста проводяться роботи щодо ліквідації аварії на даній дільниці тепломережі.

Українська правда

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Теми: Харків ДСНС


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