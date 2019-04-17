Среди Харькова в кипятке едва не утонула "Mazda" с водителем и пассажиром

В Киевском районе Харькова произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего затопило проезжую часть вместе с автомобилем "Mazda 626" с водителем и пассажиром.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, что 17 апреля на номер "112" поступило сообщение о том, что на ул. Матюшенко Киевского района города Харькова произошел прорыв трубы с горячей водой.

фото ГСЧС фото ГСЧС

"В результате аварии участок проезжей части была затоплен. Наполовину в воде оказалась одна машина "Mazda 626". Водитель и пассажир перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи", - говорится в сообщении.

фото ГСЧС

По данным ГСЧС, на место выехала спасательная служба и освободила мужчин с "горячей ловушки" и с помощью троса отбуксировали машину в безопасное место.

Сейчас коммунальными службами города проводятся работы по ликвидации аварии на данном участке теплосети.