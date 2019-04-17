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Тимошенко: Математика говорить про те, що переможе Зеленський

Середа, 17 квітня 2019, 18:53

Очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко записала звернення, у якому заявила, що кандидат у президенти Володимир Зеленський переможе у другому турі виборів.

Відповідний ролик Тимошенко опублікувала у Facebook.

"Всі думають про те, що один кандидат всіх лякає, що після виборів президента буде Армагеддон, другий кандидат говорить про те, що після виборів все буде Зешибісь. Не буде ні першого ні другого. Після 21 квітня наступить 22 квітня, але стосунки людей будуть зруйновані. Нам треба це припиняти. Нам треба повернутися з політичної війни, припинити цей політичний передоз в нашому повсякденному житті", - сказала Тимошенко.

За її словами, більше не потрібно питати, кого підтримати на виборах, бо вже все очевидно.

"І більше не задавати питання, за кого голосувати у другому турі, тому що математика великих чисел вже говорить про те, що у другому турі переможе Володимир Зеленський. Це об’єктивна реальність і треба вже думати, як з цим жити далі", - вважає лідерка "Батьківщини".

Нагадаємо:

  • Перший тур президентських виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли шоумен Володимир зеленський та чинний президент Петро Порошенко.
  • Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Тимошенковибори президента 2019ЗеленськийПорошенко
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