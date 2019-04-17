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Тимошенко: Математика говорит о том, что победит Зеленский

Среда, 17 апреля 2019, 18:53

Руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко записала обращение, в котором заявила, что кандидат в президенты Владимир Зеленский победит во втором туре выборов.

Соответствующий ролик Тимошенко опубликовала в Facebook.

"Все думают о том, что один кандидат всех пугает, что после выборов президента будет Армагеддон, второй кандидат говорит о том, что после выборов все будет Зешибись. Не будет ни первого ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля, но отношения людей будут разрушены. Нам надо это прекращать. Нам надо вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни", - сказала Тимошенко.

По ее словам, больше не нужно спрашивать, кого поддержать на выборах, потому что все очевидно.

"И больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре, потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность и надо уже думать, как с этим жить дальше", - считает лидер "Батькивщины".

Напомним:

  • Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
  • По его результатам во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
  • Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тимошенковыборы президента 2019ЗеленскийПорошенко
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