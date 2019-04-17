Екс-президент Перу під час затримання вистрілив собі в голову
Колишній президент Перу Алан Гарсія скоїв самогубство, коли 17 квітня вранці поліція прийшла до нього додому заарештувати за підозрою в корупції.
Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву владу.
69-річний Гарсія помер в середу в лікарні міста Ліма.
Він очолював Перу двічі - з 1985 по 1990 і з 2006 по 2011 роки.
Його підозрювали в отриманні хабарів і відмиванні грошей.
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