Екс-президент Перу під час затримання вистрілив собі в голову

Колишній президент Перу Алан Гарсія скоїв самогубство, коли 17 квітня вранці поліція прийшла до нього додому заарештувати за підозрою в корупції.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву владу.

69-річний Гарсія помер в середу в лікарні міста Ліма.

Він очолював Перу двічі - з 1985 по 1990 і з 2006 по 2011 роки.

Його підозрювали в отриманні хабарів і відмиванні грошей.