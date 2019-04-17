Екс-президент Перу під час затримання вистрілив собі в голову

000
Середа, 17 квітня 2019, 19:20

Колишній президент Перу Алан Гарсія скоїв самогубство, коли 17 квітня вранці поліція прийшла до нього додому заарештувати за підозрою в корупції.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву владу.

69-річний Гарсія помер в середу в лікарні міста Ліма.

Він очолював Перу двічі - з 1985 по 1990 і з 2006 по 2011 роки.

Його підозрювали в отриманні хабарів і відмиванні грошей.

 
Алан Гарсія
фото: bbc.com

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: світ надзвичайна подія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент Словаччини ветував суперечливий закон щодо гімнів іноземних держав 12 квітня 2019, 09:16
Папа Франциск поцілував ноги лідерам Південного Судану та закликав їх зберігати мир 12 квітня 2019, 05:32
"Якщо Путін вдарить": польський генерал розповів про план відповіді 4 квітня 2019, 11:09
Усі новини
Головні новини
Пропуск на стадіон почнеться о 16:00, квитки треба роздрукувати
У Зеленського розповіли, як реформують сферу фінансів
Дебати 2019: Довкола "Олімпійського" вже багато поліції та фур з телеобладнанням
Парубій розказав, коли Рада вирішить розглядати закон про імпічмент
Усі новини
думка

Чим небезпечні контактні зоопарки

Фото

Неймовірні зображення повітряної кульки, що вибухає

спорт

7 ознак того, що спортзал вас контролює