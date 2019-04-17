Экс-президент Перу во время задержания выстрелил себе в голову

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Среда, 17 апреля 2019, 19:20

Бывший президент Перу Алан Гарсия совершил самоубийство, когда 17 апреля утром полиция пришла к нему домой арестовать по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

69-летний Гарсия скончался в среду в больнице города Лима.

Он возглавлял Перу дважды — с 1985 по 1990 и с 2006 по 2011 годы.

Его подозревали в получении взяток и отмывании денег.

 
Алан Гарсия
фото: bbc.com

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Темы: мир чрезвычайное происшествие


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