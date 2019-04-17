Экс-президент Перу во время задержания выстрелил себе в голову
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Среда, 17 апреля 2019, 19:20
Бывший президент Перу Алан Гарсия совершил самоубийство, когда 17 апреля утром полиция пришла к нему домой арестовать по подозрению в коррупции.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
69-летний Гарсия скончался в среду в больнице города Лима.
Он возглавлял Перу дважды — с 1985 по 1990 и с 2006 по 2011 годы.
Его подозревали в получении взяток и отмывании денег.
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