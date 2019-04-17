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У Зеленського закликають встановити світовий рекорд селфі на фоні виборчих дільниць

Середа, 17 квітня 2019, 22:44

У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського закликають зробити найбільшу кількість фотографій біля виборчої дільниці під час другого туру виборів.

Про це йдеться у повідомленні "Команди Зеленського" у Facebook.

"21 квітня прийдіть та віддайте голос; зробіть селфі на фоні виборчої дільниці; завантажте його до онлайн-мапи на сайті record2019.com/", - говорять у команді Зеленського.

Водночас у повідомленні нагадують, що законом України заборонено робити фотографії в кабінці та з виборчим бюлетенем.

"Фото треба зробити БІЛЯ споруди, де розташована ваша виборча дільниця", - уточняють у Зеленського.

Нагадаємо:

  • Перший тур президентських виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли шоумен Володимир зеленський та чинний президент Петро Порошенко.
  • Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвибори президента 2019
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