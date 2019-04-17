У Зеленського закликають встановити світовий рекорд селфі на фоні виборчих дільниць
У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського закликають зробити найбільшу кількість фотографій біля виборчої дільниці під час другого туру виборів.
Про це йдеться у повідомленні "Команди Зеленського" у Facebook.
"21 квітня прийдіть та віддайте голос; зробіть селфі на фоні виборчої дільниці; завантажте його до онлайн-мапи на сайті record2019.com/", - говорять у команді Зеленського.
Водночас у повідомленні нагадують, що законом України заборонено робити фотографії в кабінці та з виборчим бюлетенем.
"Фото треба зробити БІЛЯ споруди, де розташована ваша виборча дільниця", - уточняють у Зеленського.
Нагадаємо:
- Перший тур президентських виборів відбувся 31 березня.
- За його результатами до другого туру вийшли шоумен Володимир зеленський та чинний президент Петро Порошенко.
- Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.
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