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У Зеленского призывают установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

Среда, 17 апреля 2019, 22:44

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского призывают сделать наибольшее количество фотографий у избирательного участка во время второго тура выборов.

Об этом говорится в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook.

"21 апреля придите и отдайте голос; сделайте селфи на фоне избирательного участка; вставьте ее в онлайн-карты на сайте record2019.com/", - говорят в команде Зеленского.

В то же время в сообщении напоминают, что законом Украины запрещено делать фотографии в кабинке и с избирательным бюллетенем.

"Фото надо сделать у сооружения, где расположен ваш избирательный участок", - уточняют у Зеленского.

Напомним:

  • Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
  • По его результатам во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
  • Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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