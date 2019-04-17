У Зеленского призывают установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского призывают сделать наибольшее количество фотографий у избирательного участка во время второго тура выборов.

Об этом говорится в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook.

"21 апреля придите и отдайте голос; сделайте селфи на фоне избирательного участка; вставьте ее в онлайн-карты на сайте record2019.com/", - говорят в команде Зеленского.

В то же время в сообщении напоминают, что законом Украины запрещено делать фотографии в кабинке и с избирательным бюллетенем.

"Фото надо сделать у сооружения, где расположен ваш избирательный участок", - уточняют у Зеленского.

Напомним: