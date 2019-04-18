Зеленський найняв американських лобістів, щоб покращити свій міжнародний імідж - ЗМІ

Кандидат у президенти Володимир Зеленський найняв лобістську фірму Signal Group Consulting з Вашингтону, щоб покращити свій міжнародний імідж та організувати зустрічі членів свого штабу з чиновниками в США.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Зеленський і партія "Слуга народу" заплатили Signal Group Consulting 60 тисяч доларів. Підтверження цього журналісти отримали 14 квітня від представника фірми Джона Проктера.

Відповідно до законодавства США, Signal Group Consulting повинна розкривати інформацію про співпрацю з іноземцями. У заяві фірми від 17 квітня йдеться, що її найняв Маркус Коен від імені Зеленського, щоб "підняти імідж" Зеленського і партії "Слуга народу".

За словами Джона Проктера, фірма розпочала короткострокову співпрацю із Зеленським минулого тижня. Ця робота передбачає сприяння зустрічам членів штабу кандидата у президенти з чиновниками Капітолійського пагорба та адміністрації Трампа.

"Ця співпраця свідчить про те, наскільки важливо для Зеленського мати підтримку Заходу", - сказав журналістам "Радіо Свобода" представник його штабу на умовах анонімності.

За даними джерел видання у штабі Зеленського, Signal Group Consulting організувала зустрічі для голови штабу і лідера партії "Слуга народу" Івана Баканова та старшого економічного радника Олега Дубини.

"Дубина, який раніше був головою правління компанії "Нафтогаз України", а також міністром енергетики і віце-прем'єр-міністром уряду Віктора Ющенка, раніше не називався публічно як член команди Зеленського", - підкреслюють журналісти.

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Дубина також був радником президента Леоніда Кучми в 2002-2003 роках.

"У 2007 році він був призначений керівником "Нафтогазу" тодішнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яка нібито змусила його підписати газовий контракт з РФ в 2009 році під загрозою звільнення. Він подав у відставку в 2010 році після президентських виборів", - нагадує "Радіо Свобода".