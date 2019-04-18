Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский нанял американских лоббистов, чтобы улучшить свой международный имидж - СМИ

Четверг, 18 апреля 2019, 01:23
Зеленский нанял американских лоббистов, чтобы улучшить свой международный имидж - СМИ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял лоббистскую фирму Signal Group Consulting из Вашингтона, чтобы улучшить свой международный имидж и организовать встречи членов своего штаба с чиновниками в США.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Зеленский и партия "Слуга народа" заплатили Signal Group Consulting 60 тысяч долларов. Подтверждение этого журналисты получили 14 апреля от представителя фирмы Джона Проктера.

В соответствии с законодательством США, Signal Group Consulting должна раскрывать информацию о сотрудничестве с иностранцами. В заявлении компании от 17 апреля говорится, что ее нанял Маркус Коэн от имени Зеленского, чтобы "поднять имидж" Зеленского и партии "Слуга народа".

По словам Джона Проктера, фирма начала краткосрочное сотрудничество с Зеленским на прошлой неделе. Эта работа предусматривает содействие встречам членов штаба кандидата в президенты с чиновниками Капитолийского холма и администрации Трампа.

"Это сотрудничество свидетельствует о том, насколько важно для Зеленского иметь поддержку Запада", - сказал журналистам "Радио Свобода" представитель его штаба на условиях анонимности.

По данным источников издания в штабе Зеленского, Signal Group Consulting организовала встречи для главы штаба и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова и старшего экономического советника Олега Дубины.

"Дубина, который ранее был председателем правления компании "Нафтогаз", а также министром энергетики и вице-премьер-министром правительства Виктора Ющенко, ранее не назывался публично как член команды Зеленского", - подчеркивают журналисты.

Дубина также был советником президента Леонида Кучмы в 2002-2003 годах.

"В 2007 году он был назначен руководителем "Нафтогаза" тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко, которая якобы заставила его подписать газовый контракт с РФ в 2009 году под угрозой увольнения. Он подал в отставку в 2010 году после президентских выборов", - напоминает "Радио Свобода".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСШАвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Все новости...
Зеленский
Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский
Зеленский прибыл в Прагу
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: