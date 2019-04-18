Зеленский нанял американских лоббистов, чтобы улучшить свой международный имидж - СМИ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял лоббистскую фирму Signal Group Consulting из Вашингтона, чтобы улучшить свой международный имидж и организовать встречи членов своего штаба с чиновниками в США.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Зеленский и партия "Слуга народа" заплатили Signal Group Consulting 60 тысяч долларов. Подтверждение этого журналисты получили 14 апреля от представителя фирмы Джона Проктера.

В соответствии с законодательством США, Signal Group Consulting должна раскрывать информацию о сотрудничестве с иностранцами. В заявлении компании от 17 апреля говорится, что ее нанял Маркус Коэн от имени Зеленского, чтобы "поднять имидж" Зеленского и партии "Слуга народа".

По словам Джона Проктера, фирма начала краткосрочное сотрудничество с Зеленским на прошлой неделе. Эта работа предусматривает содействие встречам членов штаба кандидата в президенты с чиновниками Капитолийского холма и администрации Трампа.

"Это сотрудничество свидетельствует о том, насколько важно для Зеленского иметь поддержку Запада", - сказал журналистам "Радио Свобода" представитель его штаба на условиях анонимности.

По данным источников издания в штабе Зеленского, Signal Group Consulting организовала встречи для главы штаба и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова и старшего экономического советника Олега Дубины.

"Дубина, который ранее был председателем правления компании "Нафтогаз", а также министром энергетики и вице-премьер-министром правительства Виктора Ющенко, ранее не назывался публично как член команды Зеленского", - подчеркивают журналисты.

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Дубина также был советником президента Леонида Кучмы в 2002-2003 годах.

"В 2007 году он был назначен руководителем "Нафтогаза" тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко, которая якобы заставила его подписать газовый контракт с РФ в 2009 году под угрозой увольнения. Он подал в отставку в 2010 году после президентских выборов", - напоминает "Радио Свобода".