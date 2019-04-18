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В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова - звіт "Репортерів без кордонів"

Четвер, 18 квітня 2019, 07:58
В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова - звіт Репортерів без кордонів

Україна опустилася на одну сходинку нижче у рейтингу свободи ЗМІ у порівнянні з минулим роком.

Про це йдеться у щорічному індексі свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, яке міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила 18 квітня, передає DW.

В оновленому рейтингу Україна посідає 102 місце.

Правозахисники підкреслюють, що найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства.

У організації наголошують, що на ситуацію зі свободою слова негативно позначається війна на Донбасі.

"Ще одне явище, яке не полегшує роботу ЗМІ в Україні, - факт дедалі частішої відмови у в'їзді для закордонних журналістів", - йдеться у звіті.

В індексі свободи ЗМІ сусідня РФ посіла 149-те місце - на одну сходину нижче, порівняно з минулорічними показниками.

"Значне покращення ситуації зі свободою слова спостерігалося у 2018 році у Вірменії, яка піднялася одразу на 19 сходинок, посівши 61-ше місце в рейтингу.

Істотне полегшення для роботи журналістів було зафіксовано й у Киргизстані, який за рік піднявся одразу на 15 сходинок, посівши 83-тє місце", - пише DW з посиланням на звіт.

На першому місці в індексі свободи ЗМІ - Норвегія, яка вже втретє лідирує в щорічних рейтингах "Репортерів без кордонів".

"Українська правда" у Threads

Теми: Українасвобода слова
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