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В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова - отчет "Репортеров без границ"

Четверг, 18 апреля 2019, 07:58
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова - отчет Репортеров без границ

Украина опустилась на одну строчку ниже в рейтинге свободы СМИ по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в ежегодном индексе свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год, которое международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обнародовала 18 апреля, передает DW.

В обновленном рейтинге Украина занимает 102 место.

Правозащитники отмечают, что самыми большими вызовами для свободы слова в Украине остаются такие явления, как слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия.

В организации подчеркивают, что на ситуацию со свободой слова негативно сказывается война в Донбассе.

"Еще одно явление, которое не облегчает работу СМИ в Украине, - факт все более частого отказа во въезде для иностранных журналистов", - говорится в отчете.

В индексе свободы СМИ соседняя РФ заняла 149-е место - на одну строчку ниже по сравнению с прошлогодними показателями.

"Значительное улучшение ситуации со свободой слова наблюдалось в 2018 году в Армении, которая поднялась сразу на 19 ступенек, заняв 61-е место в рейтинге.

Существенное облегчение для работы журналистов было зафиксировано и в Кыргызстане, который за год поднялся сразу на 15 ступенек, заняв 83-е место", - пишет DW со ссылкой на отчет.

На первом месте в индексе свободы СМИ - Норвегия, которая уже в третий раз лидирует в ежегодных рейтингах "Репортеров без границ".

Темы: Украинасвобода слова
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