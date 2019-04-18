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РосЗМІ: Радниця Трампа без розголосу приїхала до Москви

Четвер, 18 квітня 2019, 08:53

До Москви приїхала делегація Білого дому на чолі з радником Дональда Трампа, директором із питань Росії та Євразії Ради з національної безпеки США Фіоною Хілл.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Публічно про цей візит ні американська, ні російська влада не повідомляли.

У ході візиту Фіона Хілл зустрілася з представниками Ради безпеки та МЗС РФ.

За даними "Ъ", це не перший візит Фіони Хілл до Москви в якості радника президента США, проте громадськості про її поїздки не повідомлялося – нібито, за наполяганням американської сторони.

Дипломатичне джерело сказало ТАСС у четвер: "Фіона Хілл була в Москві для консультацій".

До приходу в адміністрацію президента США Фіона Хілл була науковим співробітником вашингтонського Інституту Брукінгса. Будучи автором біографічної книги "Путін: оперативник в Кремлі", вона неодноразово жорстко висловлювалася про владу РФ.

Навесні 2018 року під час однієї зі зустрічей Фіона Хілл сказала послу РФ у Вашингтоні Анатолію Антонову, що у відносинах Москви і Вашингтона "все, ймовірно, стане значно гірше, перш ніж воно зможе стати краще".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампРосіяміжнародні відносини
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