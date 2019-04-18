РосСМИ: Советница Трампа без огласки приехала в Москву

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Четверг, 18 апреля 2019, 08:53

В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Публично об этом визите ни американские, ни российские власти не сообщали.

В ходе визита Фиона Хилл встретилась с представителями Совета безопасности и МИД РФ.

По данным "Ъ", это не первый визит Фионы Хилл в Москву в качестве советника президента США, однако общественности о ее поездках не сообщалось – якобы, по настоянию американской стороны.

До прихода в администрацию президента США Фиона Хилл была научным сотрудником вашингтонского Института Брукингса. Будучи автором биографической книги "Путин: оперативник в Кремле", она неоднократно жестко высказывалась о властях РФ.

Весной 2018 года ходе одной из встреч Фиона Хилл сказала послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову, что в отношениях Москвы и Вашингтона "все, вероятно, станет намного хуже, прежде чем оно сможет стать лучше".

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Темы: США Трамп Росcия международные отношения


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