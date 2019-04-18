Зеленський подумає про розпуск Ради, а Порошенку радить піти з політики

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.

Про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна", яке журналіст виграв під час першого туру виборів: 31 березня кандидат програв за тенісним столом, а 17 квітня дав інтерв'ю.

Зеленський заявив, що бажає "залишитися собою" і не тримається за посаду.

"Один із головних і перших законів, яке чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент", – запевнив він.

"Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їхнього вибору", – додав кандидат.

На його думку, за закон про імпічмент голосуватимуть усі депутати.

З приводу перевиборів Зеленський сказав: "Дивіться, хлопці. З перевиборами, ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни".

"Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент...", – зазначив кандидат.

На запитання "Якщо встигнете, то розпустите?" він відповів: "Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це вигідно".

На зауваження, що Петро Порошенко також може мати вигоду від дострокових парламентських виборів, ставши лідером опозиції, Зеленський відповів: "Ну, знаєте, він сьогодні головний лідер в опозиції до народу України. Ось це найстрашніше, що є".

"Я б на його місці, – я слава богу, не на його місці, – після такої феєричної відповіді суспільства по довірі до президента, пішов би з політики. Він людина забезпечена, він людина багата, він може забрати з собою в пам'яті ті заслуги, які він зробив для України. Я думаю, якісь речі оцінить, якісь речі суспільство не пробачить", – заявив шоумен.

"Він багата людина, він може дозволити собі займатися благодійністю, великим виробництвом, і так далі. У нього багато рішень у житті може бути", – додав він.

"З приводу розпуску (парламенту) – будемо робити згідно із законом. Іноді закон взагалі допомагає приймати рішення", – наголосив Зеленський.

На запитання, чи буде він ініціювати кримінальне переслідування представників нинішньої влади, Зеленський відповів: "Якщо вони винні, однозначно".

"Є Свинарчуки і так далі, які грабували нашу армію, піднімали собі гроші на крові хлопців. Однозначно. Я думаю, що буде великою помилкою, якщо діючий президент буде заважати нам це робити. Величезною помилкою", – заявив він.

"Тому я вам і сказав, що у них там зв'язки, ви ж прекрасно розумієте, різні, товсті і тонкі. Тому я вважаю, що на його місці я б пішов із політики", – сказав Зеленський.

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