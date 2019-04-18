Зеленский подумает о роспуске Рады, а Порошенко советует уйти из политики

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое журналист выиграл во время первого тура выборов 31 марта кандидат проиграл по теннисным столом, а 17 апреля дал интервью.

Зеленский заявил, что желает "остаться собой" и не держится за должность.

"Один из главных и первых законов, которое ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте", – заверил он.

"Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора", – добавил кандидат.

По мнению кандидата, за закон об импичменте будут голосовать все депутаты.

По поводу перевыборов Зеленский сказал: "Смотрите, ребята. С перевыборами, вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки".

"Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент...", – отметил кандидат.

На вопрос "Если успеете, то распустите?" он ответил: "Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно".

На замечание, что Петр Порошенко также может иметь выгоду от досрочных парламентских выборов, став лидером оппозиции, Зеленский ответил: "Ну, знаете, он сегодня главный лидер в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть".

"Я бы на его месте, – я слава богу, не на его месте, – после такого феерического ответа общества на счет доверия к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может забрать с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины. Я думаю, какие-то вещи оценит, какие-то вещи общество не простит", – заявил шоумен.

"Он богатый человек, он может позволить себе заниматься благотворительностью, крупным производством, и так далее. У него много решений в жизни может быть", – добавил он.

"По поводу роспуска (парламента) – будем делать по закону. Иногда закон вообще помогает принимать решения", – подчеркнул Зеленский.

На вопрос, будет ли он инициировать уголовное преследование представителей нынешней власти, Зеленский ответил: "Если они виноваты, однозначно".

"Есть Свинарчук и так далее, которые грабили нашу армию, поднимали себе деньги на крови ребят. Однозначно. Я думаю, что будет большой ошибкой, если действующий президент будет мешать нам это делать. Огромной ошибкой", – заявил он.

"Поэтому я вам и сказал, что у них там связи, вы же прекрасно понимаете, разные, толстые и тонкие. Поэтому я считаю, что на его месте я бы ушел из политики", – сказал Зеленский.

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