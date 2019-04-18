Зеленский подумает о роспуске Рады, а Порошенко советует уйти из политики

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский в случае победы на выборах планирует принять закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.

В интервью "РБК-Украина" он заявил, что желает "остаться собой" и не держится за должность.

"Один из главных и первых законов, которое ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте", – заявил Зеленский.

"Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора", – добавил он.

По мнению кандидата, за закон об импичменте будут голосовать все депутаты.

По поводу перевыборов Зеленский сказал: "Смотрите, ребята. С перевыборами, вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки".

"Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент...", – отметил кандидат.

На вопрос "Если успеете, то распустите?" он ответил: "Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно".

На замечание, что Петр Порошенко также может иметь выгоду от досрочных парламентских выборов, став лидером оппозиции, Зеленский ответил: "Ну, знаете, он сегодня главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть".

"Я бы на его месте, – я слава богу, не на его месте, – после такого феерического ответа общества на счет доверия к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может забрать с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины. Я думаю, какие-то вещи оценит, какие-то вещи общество не простит", – заявил шоумен.

"Он богатый человек, он может позволить себе заниматься благотворительностью, крупным производством, и так далее. У него много решений в жизни может быть", – добавил он.

"По поводу роспуска (парламента) – будем делать по закону. Иногда закон вообще помогает принимать решения", – подчеркнул Зеленский.