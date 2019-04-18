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Зеленський: Буду кожен день записувати відео, що НАТО – не звірюга

Четвер, 18 квітня 2019, 09:39

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив про підтримку євроатлантичного курсу України.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє "Європейська правда".

"Ви ж розумієте – ми вибрали напрямок в Європу, однозначно, ми хочемо бути не совком, ми хочемо бути європейською державою, так, так, так. НАТО – клас, безпека, рівень армії, все зрозуміло. Але я хочу об'єднати країну", - сказав Зеленський.

"Я буду кожен день записувати відео до східних регіонів України і говорити до них: подивіться, НАТО – не звірюка, і не проковтне вас. Дивіться, що це. Нехай люди думають, нехай почнуть читати про це, нехай почнуть вивчати", - додав кандидат у президенти.

Зеленський також заявив, що проводитиме в Україні референдум з питання вступу до НАТО лише, "коли люди будуть готові".

"Якщо ви поговорите з європейцями, не буду називати їх, щоб не кинути тінь, вони вступали в НАТО точно в той момент, коли знали, що дуже високий відсоток, в деяких країнах 80% було, за НАТО", - підсумував Зеленський.

Зеленський дав інтерв'ю РБК-Україна, тому що програв в настільний теніс кореспонденту видання. Відзначається, що в день першого туру виборів в штабі Зеленського йшов міні-турнір з настільного тенісу. З переможцем повинен був зіграти Зеленський. Перед партією кореспондент РБК-Україна запропонував кандидату зіграти на інтерв'ю.

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Теми: ЗеленськийНАТОвибори президента 2019
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