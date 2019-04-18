Зеленский: Буду каждый день записывать видео, что НАТО – не зверюга

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Четверг, 18 апреля 2019, 09:39

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке евроатлантического курса Украины.

Об этом он сказал в интервью РБК, сообщает "Европейская правда".

"Вы же понимаете, мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО – класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну", - сказал Зеленский.

"Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО – не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", – добавил кандидат в президенты.

Зеленский также заявил, что будет проводить в Украине референдум по вопросу вступления в НАТО только тогда, "когда люди будут готовы".

"Если вы поговорите с европейцами, не буду называть их, чтобы не бросить тень, то они вступали в НАТО точно в тот момент, когда знали, что очень высокий процент, в некоторых странах восемьдесят процентов, было за НАТО", - подытожил Зеленский.

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Темы: Зеленский НАТО выборы президента 2019


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